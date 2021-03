Lana Del Rey: White Dress e disco Chemtrails Over The Country Club fuori ora (Di venerdì 19 marzo 2021) A circa due anni di distanza dal precedente Norman Fucking Rockwell (2019) la nostra ammalianteLana Del Rey lancia il nuovo disco Chemtrails Over The Country Club, formato da 11 nuove tracce ed interamente co-scritto da Lana e Jack Antonoff. Un disco confortante per tristi anime malate, che vede una Lana Del Rey sempre più immersa nel mondo folk intimista, da riascoltare ed apprezzare per la sua gradevole coerenza ed uniformità. Leggi su sicksadworld (Di venerdì 19 marzo 2021) A circa due anni di distanza dal precedente Norman Fucking Rockwell (2019) la nostra ammalianteDel Rey lancia il nuovoThe, formato da 11 nuove tracce ed interamente co-scritto dae Jack Antonoff. Unconfortante per tristi anime malate, che vede unaDel Rey sempre più immersa nel mondo folk intimista, da riascoltare ed apprezzare per la sua gradevole coerenza ed uniformità.

