Lana Del Rey | White Dress e disco Chemtrails Over The Country Club fuori ora

(Di venerdì 19 marzo 2021) A circa due anni di distanza dal precedente Norman Fucking Rockwell (2019) la nostra ammalianteDel Rey lancia il nuovoThe, formato da 11 nuove tracce ed interamente co-scritto dae Jack Antonoff. Unconfortante per tristi anime malate, che vede unaDel Rey sempre più immersa nel mondo folk intimista, da riascoltare ed apprezzare per la sua gradevole coerenza ed uniformità.Del Rey -Testo e Traduzione Sun stare, don’t care with my head in my hands Thinking of a simpler time Like Sun Ra, feel small But I had it under control every time When I was a waitress wearing a...