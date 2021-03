L’allarme di Bankitalia | 32 mila aziende italiane in crisi di liquidità

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 19 marzo 2021) La struttura finanziaria delle impresepotrebbe finire totalmente stravolta dallaeconomica, un’emergenza alla quale il governo Draghi, come il Conte bis prima di lui, non riesce a trovare una soluzione diversa dal semplice “chiudiamo gli italiani in casa, poi si vedrà”. Con lepiù colpite, quelle già da mesi in ginocchio, che potrebbero non vedere mai la tanto sbandierata ripresa, costrette a breve a chiudere per sempre i battenti. A spiegarlo in queste ore, alla Camera dei Deputati, è stato il Capo del Servizio stabilità finanziaria della Banca d’Italia Alessio De Vicenzo, che nel corso della sua audizione ha dipinto un quadro desolante della situazione lungo lo Stivale. Gli interventi messi in campo dal governo per far fronte allasono stati pochi e decisamente troppo lenti, rispetto ...