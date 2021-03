L' Aifa revoca la sospensione del vaccino AstraZeneca

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Poco fa abbiamoto il divieto di uso emesso pochi giorni fa su AstraZenec. Era un divieto temporaneo, fino al pronunciamento di Ema”. Lo ha detto il direttore generale di, Nicola Magrini, nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sui vaccini.“La notizia principale da sottolineare è che i benefici delsuperano ampiamente i rischi, ilè benefico e sicuro per l'attuale campagna vaccinale, senza limitazione di età e senza controindicazioni”, ha sottolineato Magrini, che ha aggiunto: “I pochi casi di una certa gravità, dopo la somministrazione di, hanno portato ad unadella campagna vaccinale in Europa per un primo approfondimento che è stato molto rapido, ulteriori studi ...

Perciò dall'fanno notare che non si devono assumere farmaci o altri preparati (aspirina, ...direttore Generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza che ha ribadito la notizia della...Perciò dall'fanno notare che non si devono assumere farmaci o altri preparati (aspirina, ...direttore Generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza che ha ribadito la notizia della...Roma - Dopo l’Ema, anche l’Aifa revoca il divieto d’uso per il vaccino AstraZeneca, che era stato emesso pochi giorni fa. E il Ministero si prepara di conseguenza a raddoppiare il ritmo delle ...L’Agenzia italiana del farmaco questa mattina ha ufficialmente revocato il divieto temporaneo di uso emesso pochi giorni fa, in seguito al pronunciamento di Ema e da oggi pomeriggio si riprenderanno l ...