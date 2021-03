L'Aifa revoca il divieto per AstraZeneca ma la Francia lo consiglia solo agli over 55 | Rezza: raddoppiare somministrazioni (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Aifa revoca il divieto d'uso per il vaccino di AstraZeneca . Secondo il direttore generale dell'Agenzia, Nicola Magrini, il vaccino 'è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) L'ild'uso per il vaccino di. Secondo il direttore generale dell'Agenzia, Nicola Magrini, il vaccino 'è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali ...

Advertising

newstown_aq : AstraZeneca, anche l’Aifa revoca sospensione: ”E’ sicuro e efficace, 7 casi sospetti in tutta Europa, nessun nesso… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: L'Aifa revoca il divieto per il vaccino AstraZeneca - LaCnews24 : AstraZeneca, l'Aifa revoca il divieto d'uso: ''Vaccino sicuro. I benefici superano i rischi'' #calabrianotizie… - Italia_Notizie : Astrazeneca, Aifa revoca il divieto d’uso: “Rassicurati dal verdetto Ema. Vaccino sicuro e senza controindicazioni.… - tvbusiness24 : #AstraZeneca, l’#Aifa revoca il divieto di utilizzo in Italia e alle 15 ripartono le #vaccinazioni -