L'Aifa revoca il divieto per AstraZeneca, Locatelli alla Francia: 'Non c'è motivo per raccomandarlo solo agli over 55'

L'Aifa revoca il divieto d'uso per AstraZeneca. Come per l'Ema, anche per l'Agenzia del farmaco italiano il vaccino 'è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni'.

