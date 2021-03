L’agonizzante nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si è conclusa ieri sera la sequenza di arrivi tuffati del. Purtroppo offuscata dalla notizia dello scontro a fuoco avvenuto in terra friulana tra un carrarmato e un pollaio, dove un gruppo di galline rivoluzionarie stava tramando alla maniera dei carbonari contro il governo dei “Migliori”, la truppa capitanata da Ilary Totti e composta da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ha cercato, con grande fatica, di guadagnarsi la pagnotta, imbastendo una trasmissione nettamente più lenta di un film di Andrej Tarkovskij o della partita a scacchi con la morte ne “ Il settimo sigillo “ di Ingmar Bergman. Per loro fortuna, grazie a Live-Non è la D’Urso, non riusciranno mai a vincere l’ambito premio del peggiore programma televisivo del palinsesto dei palinsesti della televisione nostrana, e per questo motivo possono portare tranquillamente e stancamente avanti la baracca senza grosse pressioni ...