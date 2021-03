L’agenzia regionale si affretta a smentire la comunicazione ingannevole (Di venerdì 19 marzo 2021) In Lombardia il calendario vaccinale per gli over 60, ma è una fake. L'immagine ingannevole ha fatto il giro dei social ed ha illuso molti cittadini In Lombardia calendario vaccinale per gli over 60, ma è una fake su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) In Lombardia il calendario vaccinale per gli over 60, ma è una fake. L'immagineha fatto il giro dei social ed ha illuso molti cittadini In Lombardia calendario vaccinale per gli over 60, ma è una fake su Notizie.it.

Advertising

petergomezblog : Vaccini Lombardia, Bertolaso scarica l’agenzia regionale Aria: “Anziani in coda per un errore nella convocazione è… - RivieccioNicola : Pagamenti in agricoltura: la Campania avrà una propria agenzia regionale. Nasce l’Ageac - CyprusinItaly : RT @agenzia_nova: #Cipro L’ambasciatore Minas Hadjimichael spiega ad 'Agenzia Nova' le priorità di Cipro sulla questione cipriota, coopera… - agenzia_nova : #Cipro L’ambasciatore Minas Hadjimichael spiega ad 'Agenzia Nova' le priorità di Cipro sulla questione cipriota, c… - zazoomblog : Pagamenti in agricoltura: la Campania avrà una propria agenzia regionale. Nasce l’Ageac - #Pagamenti #agricoltura:… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agenzia regionale Napoli, COVID-19: Ennesima ordinanza di De Luca per limitazioni a spostamenti e trasporti l'eco di caserta