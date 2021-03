La vita sociale dei genitori (Di venerdì 19 marzo 2021) Parlando con neogenitori capita spesso di sentire frasi tipo: “Sono due anni che non vado al cinema”, “fallo finché puoi”, “dopo cambia tutto”. Quando si fa un figlio quindi va così? Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Parlando con neocapita spesso di sentire frasi tipo: “Sono due anni che non vado al cinema”, “fallo finché puoi”, “dopo cambia tutto”. Quando si fa un figlio quindi va così? Leggi

Ultime Notizie dalla rete : vita sociale La vita sociale dei genitori È stata una serata indimenticabile, perché mi ha convinto che, anche con tre figli, la mia vita sociale sarebbe sopravvissuta. Ovviamente quando diventi genitore devi impegnarti di più per uscire e ...

Edilizia popolare: oltre 2,7mln per manutenzione straordinaria. Previsiti interventi nella Marsica Il nostro lavoro è teso a migliorare le condizioni di vita dei nostri inquilini. Voglio ... a breve ci saranno altre misure che terranno conto anche del difficile momento economico e sociale causato ...

Coronavirus, il freno ai consumi ha aperto a nuove forme di vita sociale Il Fatto Quotidiano Covid, Andrea Illy: "E' occasione per creare mondo nuovo e migliore" "Il Covid ha tuttora degli effetti drammatici sulle persone in termini di benessere, salute, lavoro, reddito, e vita sociale. Come uscirne? Sicuramente è un'occasione per rivedere i propri valori e co ...

"Tracollo economico e sociale a un passo, subito ristori straordinari per le imprese" "Ciò sta inevitabilmente portando il nostro territorio a scivolare istantaneamente dalla crisi sanitaria alla crisi economica e sociale peggiore dal dopoguerra ad oggi. Purtroppo è tardi per evitare u ...

