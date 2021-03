La Vita in Diretta, Meghan Markle avrebbe un piano: la rivelazione velenosa (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’intervista con Oprah Winfrey i rumors circa le aspirazioni della bella duchessa di Sussex non si placano. Adesso, però, arriva una pesante insinuazione che ha a che fare il futuro della bella attrice. Cosa vogliono fare i Sussex da grandi? Sono in tanti a pensare che Meghan Markle abbia studiato a tavolino la sua L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’intervista con Oprah Winfrey i rumors circa le aspirazioni della bella duchessa di Sussex non si placano. Adesso, però, arriva una pesante insinuazione che ha a che fare il futuro della bella attrice. Cosa vogliono fare i Sussex da grandi? Sono in tanti a pensare cheabbia studiato a tavolino la sua L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

WhyckieQueenie : @PoliticalWhisky ''il racconto di una vita ripresa in diretta sin dalla nascita. '' : non sembra un complimento però :-D - cuoreamaro_ : ma veramente un #instagramdown durante la diretta di Gaia? ma voi siete pazzi ao stava facendo un discorso più imp… - MondoDiVersi : RT @MondoDiVersi: È stato assegnato il Premio “Cielo D’Alcamo” all'antologia “Il bianco della luna” di Nino De Vita, primo volume della neo… - artdielle : RT @MondoDiVersi: È stato assegnato il Premio “Cielo D’Alcamo” all'antologia “Il bianco della luna” di Nino De Vita, primo volume della neo… - bookedtrain : non la vita in diretta che dopo golden mi mette zitti e buoni -