La vergogna contro Iva Zanicchi per i suoi 81 anni. Cosa esce dalla bocca di Akash, il punto più basso: gelo su Canale 5 (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel bene e soprattutto nel male, a questa Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5, continua a tenere banco Akash Kumar, al centro di numerosi voci relative al suo passato e anche protagonista di un battibecco di Tommaso Zorzi. Ma nella seconda puntata di questa edizione del reality, andata in onda ieri sera, giovedì 18 marzo, è successo anche di altro. Kumar, infatti, ha speso delle brutte parole nei confronti di Iva Zanicchi, una delle opinioniste dell'Isola dei Famosi. Nel corso della puntata era arrivato il momento delle nomination. Ed ecco che Kumar, dopo aver nuovamente nominato Drusilia Gucci, si spende in una piccola polemica con gli opinionisti che animano lo studio in cui la Blasi è la regina. Il tutto nasce proprio per una delle polemiche di cui vi davamo conto in premessa: pare che Akash, ...

