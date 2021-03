La Tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Una Maratona di successi. Mentana macina ascolti. Da dieci anni sulla cresta dell’onda (Di venerdì 19 marzo 2021) La Maratona Mentana è nata ufficialmente nel maggio 2011, con lo speciale del Tg La7 sulle elezioni amministrative tenutesi quell’anno della durata di oltre 5 ore che portò anche ottimi risultati per il canale di Cairo dal punto di vista dello share e degli ascolti. Da allora si sono susseguiti questi appuntamenti sempre in occasioni importanti dal punto di vista politico, sia nazionale che internazionale, in particolare per le elezioni americane o per rilevanti eventi come il referendum nel Regno Unito relativo alla Brexit. In pochi anni il format è diventato un vero e proprio genere televisivo parecchio imitato da altri network, anche dal servizio pubblico, con protagonisti anchorman big come Bruno Vespa e Francesco Giorgino, tra gli altri. Negli anni Enrico Mentana ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Laè nata ufficialmente nel maggio 2011, con lo speciale del Tg La7 sulle elezioni amministrative tenutesi quell’anno della durata di oltre 5 ore che portò anche ottimi risultati per il canale di Cairo dal punto di vista dello share e degli. Da allora si sono susseguiti questi appuntamenti sempre in occasioni importanti dal punto di vista politico, sia nazionale che internazionale, in particolare per le elezioni americane o per rilevanti eventi come il referendum nel Regno Unito relativo alla Brexit. In pochiil format è diventato un vero e proprio genere televisivo parecchio imitato da altri network, anche dal servizio pubblico, conanchorman big come Bruno Vespa e Francesco Giorgino, tra gli altri. NegliEnrico...

Advertising

im_imma_ : Si lamentavano i soliti Loki Stan che non avevano ancora il Loki poster... invece ci è arrivato presentato direttam… - CogliaWho : So che Dio non esiste perché, se fosse esistito, non avrebbe mai permesso questo abominio. E i suoi protagonisti sa… - _unggnu : sempre in combutta, sempre scomposti, a volte protagonisti di feroci litigi ma più spesso di grandi risate (credo g… - MarcelloManca3 : La scuola e i suoi protagonisti talvolta importanti e centrali ,a volte dimenticati e marginali! Mah - TerraDiPalma : RT @FDscienzaVerona: ?? #BuoneNotizie. Grazie @Merinpuntadipie #corriere #Verona per aver raccontato i grandi temi di #Rievoluzione 2021 gra… -

Ultime Notizie dalla rete : suoi protagonisti Daniel Radcliffe: finalmente un super cattivo per Harry Potter, in The Lost City of D Il film che gli porta in sorte questa squisita occasione è The Lost City of D , una storia avventurosa in stile All'inseguimento della pietra verde che ha già i suoi protagonisti in Sandra Bullock e ...

Renzi sfida Letta (ancora), ma perde pezzi ...i suoi europarlamentari. Un gesto di attenzione, cominciare da loro anziché dai parlamentari nazionali, che rappresenta un messaggio preciso: 'Serve lo sguardo europeo. Anche voi sarete protagonisti ...

MotoGp, Melandri: "Rossi sarà protagonista. Marquez sta bene" Corriere dello Sport.it Whatsapp e Instagram down in Italia. Decine di migliaia le segnalazioni WhatsApp e Instagram non funzionano. Decine di migliaia le segnalazioni degli utenti che risultano coinvolti da qualche minuto da malfunzionamento in tutta Italia. Ecco cosa sta accadendo.

Isola dei Famosi, Akash Kumar e il mistero dei suoi occhi color ghiaccio Uno dei concorrenti di cui si sta parlando maggiormente è sicuramente il modello indiano Akash Kumar che oltre a non brillare per simpatia è stato 'accusato' da qualcuno di essersi operato per cambiar ...

Il film che gli porta in sorte questa squisita occasione è The Lost City of D , una storia avventurosa in stile All'inseguimento della pietra verde che ha già iin Sandra Bullock e ......ieuroparlamentari. Un gesto di attenzione, cominciare da loro anziché dai parlamentari nazionali, che rappresenta un messaggio preciso: 'Serve lo sguardo europeo. Anche voi sarete...WhatsApp e Instagram non funzionano. Decine di migliaia le segnalazioni degli utenti che risultano coinvolti da qualche minuto da malfunzionamento in tutta Italia. Ecco cosa sta accadendo.Uno dei concorrenti di cui si sta parlando maggiormente è sicuramente il modello indiano Akash Kumar che oltre a non brillare per simpatia è stato 'accusato' da qualcuno di essersi operato per cambiar ...