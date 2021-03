La torta di compleanno di Leone: Chiara Ferragni mostra la festa per i suoi tre anni (Foto) (Di venerdì 19 marzo 2021) Tre anni oggi per il piccolo Leone: il figlio di Chiara Ferragni e Fedez festeggia un altro compleanno in lockdown, come tanti altri bambini. La torta dei tre anni di Leone non poteva che essere con tanti supereroi, tutti indispensabili in questo periodo. Leone è tra loro, lui è Batman. Grande festa oggi a casa del rapper e dell’influencer, non si festeggia solo il papà ma anche la nascita del primo figlio. Il messaggio di Fedez è dolcissimo, per il papà il suo piccolino è il suo migliore amico, il suo tutto. Spera per lui che presto si torni alla normalità, perché Leone non ha ancora scoperto del tutto la socialità. Mentre Chiara Ferragni è in ansia in attesa che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021) Treoggi per il piccolo: il figlio die Fedez festeggia un altroin lockdown, come tanti altri bambini. Ladei tredinon poteva che essere con tanti supereroi, tutti indispensabili in questo periodo.è tra loro, lui è Batman. Grandeoggi a casa del rapper e dell’influencer, non si festeggia solo il papà ma anche la nascita del primo figlio. Il messaggio di Fedez è dolcissimo, per il papà il suo piccolino è il suo migliore amico, il suo tutto. Spera per lui che presto si torni alla normalità, perchénon ha ancora scoperto del tutto la socialità. Mentreè in ansia in attesa che ...

