La Stampa: il campionato è appeso a un filo, è l’ennesima conseguenza di Juve-Napoli (Di venerdì 19 marzo 2021) “Il finale del campionato di Serie A ormai è appeso a un filo sottile affidato alla sorte e al buon senso dei dirigenti”. Lo scrive La Stampa, a proposito del rinvio di Inter-Sassuolo. “È l’ennesima conseguenza della sentenza del Collegio di garanzia del Coni che ha ribaltato il 3-0 a tavolino a favore della Juventus contro il Napoli, disponendo la ripetizione della partita. Da quel momento si naviga a vista con il protocollo della Serie A costantemente scavalcato dagli interventi delle aziende sanitarie locali”. Sulla situazione pesano anche i rapporti tra i club, scrive il quotidiano. “È un intrico dove pesano anche i rapporti tra club. Tra Claudio Lotito e Urbano Cairo, che non si sopportano, la questione è finita senza un accordo. L’amicizia tra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) “Il finale deldi Serie A ormai èa unsottile affidato alla sorte e al buon senso dei dirigenti”. Lo scrive La, a proposito del rinvio di Inter-Sassuolo. “Èdella sentenza del Collegio di garanzia del Coni che ha ribaltato il 3-0 a tavolino a favore dellantus contro il, disponendo la ripetizione della partita. Da quel momento si naviga a vista con il protocollo della Serie A costantemente scavalcato dagli interventi delle aziende sanitarie locali”. Sulla situazione pesano anche i rapporti tra i club, scrive il quotidiano. “È un intrico dove pesano anche i rapporti tra club. Tra Claudio Lotito e Urbano Cairo, che non si sopportano, la questione è finita senza un accordo. L’amicizia tra ...

