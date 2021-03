«La spesa che fa bene» Da Iperal 250mila euro per 190 associazioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Candidature record Per ogni 20 euro di spesa sarò caricato un punto Poi i clienti decideranno a chi destinarli Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 19 marzo 2021) Candidature record Per ogni 20disarò caricato un punto Poi i clienti decideranno a chi destinarli

Advertising

Danvesfood : @Bea_Mary84 Io ho quello della Nespresso. Fa una bella schiuma come al bar, ma dipende dal latte che usi (se prendi… - jabbaTM : Esci per fare la Spesa e ti vedi gli Anziani in strada che sono passati da vedere i Cantieri a controllare chi ha l… - damianoromita : RT @AlfonsoFuggetta: [thread] Il danno dell’assistenzialismo. Ieri una pensionata mi ha detto che con i soldi del cash back ci fa una spes… - Lapomacho : @UtherPe1 Paragone tipico ma molto poco intelligente. Il mutuo, ad esempio, che c'entra? E' un costo suo per una su… - DuccioArmenise : RT @DuccioArmenise: @NicolaMorra63 Domanda: perché non prevedere sgravi per le attività che accettano SOLO pagamenti elettronici? Vi do acc… -