La Spagna legalizza l'eutanasia. (Di venerdì 19 marzo 2021) di Redazione. Con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, la Camera dei Deputati spagnola approva la legge sull'eutanasia, che entrerà in vigore entro...

marcocappato : La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine - fanpage : Spagna legalizza l’eutanasia, Cappato: “Legge approvata in 7 mesi, da noi dopo 7 anni è tutto fermo” - RobTallei : La Spagna legalizza l'eutanasia. - micheleorsini71 : RT @marcocappato: La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine - ClaudiaParisi1 : RT @marcocappato: La #Spagna legalizza l'#eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo. @EutanaSiaLegale #LiberiFinoAllaFine -