La serie Falcon and the Winter Soldier condensa tutto il potenziale filmico degli Avengers (Di venerdì 19 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=aUe4tw7hYJo La prima serie Marvel prodotta per Disney+, WandaVision, è stata un successo indiscusso anche per la sua capacità di sorprendere e disorientare al contempo vecchi fan e nuovi spettatori, con una trama contorta e misteriosa e una rielaborazione inattesa dei miti marveliani. La seconda, Falcon and the Winter Soldier, che arriva sulla stessa piattaforma dal 19 marzo (pensata in realtà per essere la prima a debuttare, ma rallentata poi da terremoti e pandemia) sembra invece basarsi su un approccio completamente diverso: tutto è più diretto, lineare e smaccatamente cinematografico. I primi dieci minuti del primo episodio (l’unico visto in anteprima) mostrano Anthony Mackie riprendere i panni e le ali di Sam Wilson alias Falcon e cimentarsi in una ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=aUe4tw7hYJo La primaMarvel prodotta per Disney+, WandaVision, è stata un successo indiscusso anche per la sua capacità di sorprendere e disorientare al contempo vecchi fan e nuovi spettatori, con una trama contorta e misteriosa e una rielaborazione inattesa dei miti marveliani. La seconda,and the, che arriva sulla stessa piattaforma dal 19 marzo (pensata in realtà per essere la prima a debuttare, ma rallentata poi da terremoti e pandemia) sembra invece basarsi su un approccio completamente diverso:è più diretto, lineare e smaccatamente cinematografico. I primi dieci minuti del primo episodio (l’unico visto in anteprima) mostrano Anthony Mackie riprendere i panni e le ali di Sam Wilson aliase cimentarsi in una ...

