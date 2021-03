La Serie A ha scelto ancora una volta Ronaldo (Di venerdì 19 marzo 2021) Cristiano Ronaldo è stato premiato dai calciatori di Serie A e ha vinto il Gran Galà Aic relativo all’ultima stagione Un altro riconoscimento per Cristiano Ronaldo, l’ennesimo, a ridosso di una stagione in cui la sua Juve non è protagonista, ma relativo all’anno in cui ha vinto l’ennesimo titolo. L’attaccante portoghese è stato appena premiato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 marzo 2021) Cristianoè stato premiato dai calciatori diA e ha vinto il Gran Galà Aic relativo all’ultima stagione Un altro riconoscimento per Cristiano, l’ennesimo, a ridosso di una stagione in cui la sua Juve non è protagonista, ma relativo all’anno in cui ha vinto l’ennesimo titolo. L’attaccante portoghese è stato appena premiato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Serie scelto Rimini e Cervia sedi della Coppa Italia di A2 e B RivieraBanca Basket Rimini è lieta di comunicare - sm si legge in una nota - che Lega Nazionale Pallacanestro ha scelto le sedi di Cervia e Rimini per ospitare la Coppa Italia di serie A2 e B che si terrà nel weekend 2 - 3 - 4 aprile. La Società ringrazia LNP per l'opportunità concessa e sarà entusiasta di ...

Conversazione con Francesco, la serie tv con il papa e la regia del brianzolo monsignor Viganò Per la ripresa della conversazione abbiamo scelto la tecnica, ribaltata e resa celebre dal film di ... La serie è composta da sette episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù, come li ha ...

Serie A, le designazioni arbitrali della prossima giornata: scelto il fischietto di Udinese-Lazio Cittaceleste.it Gran Galà del calcio, de Vrij e Barella nella top 11 della Serie A 2019/2020 I due calciatori dell'Inter sono stati premiati dall'Aic e inseriti nella top undici della scorsa stagione per il campionato di Serie A ...

Gran Galà del Calcio: trionfa Cristiano Ronaldo L'omologo premio al femminile va alla Girelli, Gasperini è il miglior allenatore e l'Atalanta la migliore squadra. Luis Alberto e Immobile nella Top 11 ...

