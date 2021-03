La sedia da gaming con katana incorporata (Di venerdì 19 marzo 2021) (Foto: Lenovo)Forse il primo particolare che salta all’occhio non appena si osserva l’ultima specialissima sedia da gaming di Lenovo è la colorazione che riprende un personaggio del celebre manga Demon Slayer, ma basta soffermarsi sul poggia gomiti sinistro per scoprire l’inaspettata presenza di una katana. È Giyu Tomioka la figura della storia al centro dell’omaggio di Lenovo alla serie Demon Slayer. Tra i personaggi più amati del manga pur non essendone protagonista, questo giovane e potentissimo ammazzademoni veste di una speciale divisa metà porpora e metà con una fantasia giallo-verde. La sedia da gaming in edizione limitata messa a punto da Lenovo riprende le stesse sfumature sulla seduta, ma non si ferma ai colori. Va infatti ad applicare al bracciolo di sinistra una replica della ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) (Foto: Lenovo)Forse il primo particolare che salta all’occhio non appena si osserva l’ultima specialissimadadi Lenovo è la colorazione che riprende un personaggio del celebre manga Demon Slayer, ma basta soffermarsi sul poggia gomiti sinistro per scoprire l’inaspettata presenza di una. È Giyu Tomioka la figura della storia al centro dell’omaggio di Lenovo alla serie Demon Slayer. Tra i personaggi più amati del manga pur non essendone protagonista, questo giovane e potentissimo ammazzademoni veste di una speciale divisa metà porpora e metà con una fantasia giallo-verde. Ladain edizione limitata messa a punto da Lenovo riprende le stesse sfumature sulla seduta, ma non si ferma ai colori. Va infatti ad applicare al bracciolo di sinistra una replica della ...

'Sono Savyultras90 e vi racconto la mia vita da gamer professionista da Bari a Usa e Australia' Davanti a lui, nella sua stanzetta, ha tre schermi (dei quali due verticali), una consolle, una tastiera colorata, un case, una webcam, un microfono. Si siede sulla sua sedia da gaming - non ancora sul commercio, ricevuta da uno sponsor - prende in mano il joystick, brandizzato con il logo dello squalo, il simbolo della sua community, ed entra nel suo mondo. Ad ...

