La Sardegna passa in zona arancione. Incidenza in aumento (Di sabato 20 marzo 2021) A Pasqua l'Italia sarà tutta bicolore: o rossa o arancione. Spariscono le zone bianche. È quanto deciso ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza «sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità sull'andamento di Covid-19». Ieri anche il bollettino giornaliero dei contagi ha seguito purtroppo il trend registrato dall'Iss nel monitoraggio settimanale. «Questa settimana – riassume il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza – l'Rt resta, come la scorsa settimana, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

