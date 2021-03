La Salute Vien Mangiando – I rimedi contro gli inestetismi (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel nuovo numero della rubrica ‘La Salute Vien Mangiando’, Rosanna Lambertucci intervista il chirurgo plastico estetico, Giovanni Salti, a proposito degli effetti che ansia, stress e paura hanno sull’organismo. Cosa possiamo fare per migliorare il nostro aspetto fisico? abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel nuovo numero della rubrica ‘La’, Rosanna Lambertucci intervista il chirurgo plastico estetico, Giovanni Salti, a proposito degli effetti che ansia, stress e paura hanno sull’organismo. Cosa possiamo fare per migliorare il nostro aspetto fisico? abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : La Salute Vien Mangiando – I rimedi contro gli inestetismi - UeT1982 : 19 marzo, giornata mondiale del sonno. L’importanza di dormire bene @MercedesBenz_IT #Trucksyoucantust - Erikaunterwegs : Di cervelli neolitici, bias cognitivi e terrorismo mediatico per un pugno di clic. Scusate, ma vien da dire 'Svegli… - lecco_notizie : La Salute vien Mangiando. Perché non dimagrisco? - UeT1982 : #laSaluteVienGuidando. Salendo in #camion, abbiamo già una immagine mentale di quello che vedremo aprendo la… -