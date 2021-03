La Roma contro l'Ajax nei quarti di Europa League (Di venerdì 19 marzo 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Roma affronterà l'Ajax ai quarti di finale di Europa League. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon. I giallorossi giocheranno l'8 aprile in Olanda la gara d'andata, il 15 il ritorno all'Olimpico. In caso di passaggio del turno in semifinale la squadra di Fonseca affronterà la vincente della sfida tra il Granada e il Manchester United, formazioni che agli ottavi hanno eliminato rispettivamente Napoli e Milan. Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villarreal gli altri due quarti. La finale si disputerà mercoledì 26 maggio alla Gdansk Arena di Danzica, in Polonia. Questo il quadro dei quarti e gli accoppiamenti delle semifinali (29 aprile e 6 maggio): quarti DI FINALE Granada (ESP) – Manchester United ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Laaffronterà l'aidi finale di. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon. I giallorossi giocheranno l'8 aprile in Olanda la gara d'andata, il 15 il ritorno all'Olimpico. In caso di passaggio del turno in semifinale la squadra di Fonseca affronterà la vincente della sfida tra il Granada e il Manchester United, formazioni che agli ottavi hanno eliminato rispettivamente Napoli e Milan. Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villarreal gli altri due. La finale si disputerà mercoledì 26 maggio alla Gdansk Arena di Danzica, in Polonia. Questo il quadro deie gli accoppiamenti delle semifinali (29 aprile e 6 maggio):DI FINALE Granada (ESP) – Manchester United ...

