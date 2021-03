(Di venerdì 19 marzo 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Laaffronteràaidi finale di. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon. I giallorossi giocheranno l’8 aprile in Olanda la gara d’andata, il 15 il ritorno all’Olimpico. In caso di passaggio del turno in semifinale la squadra di Fonseca affronterà la vincente della sfida

Advertising

fattoquotidiano : Roma, Beppe Grillo blinda (di nuovo) la Raggi: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. E rilancia il post della s… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA?? Controproposta della Roma alla Lega: 'Chiediamo il rinvio della partita contro il Napoli' - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - zazoomblog : La Roma contro l’Ajax nei quarti di Europa League - #contro #l’Ajax #quarti #Europa #League - ilmattinodisici : La Roma contro l’Ajax nei quarti di Europa League -

Ultime Notizie dalla rete : Roma contro

Corriere dello Sport.it

... ottavi di finale (SSevilla) Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1991) Giocatore chiave: Henrikh Mkhitaryan L'armeno dà allacreatività, energia, gol e assist. ...Senza tirarsi indietro quando ha un'intuizione, come quella di Tadic come falso nuevelo Young Boys, giovedì 18 marzo. Con lasolo due precedenti: risalgono alla Champions del 2002 - 2003.Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Io sono contro i monopoli. Non portano né efficienza né convenienza per i consumatori. Quindi i monopoli non vanno bene. Non vanno bene se sono privati, potrebbero andare ...NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Roma affronterà l’Ajax ai quarti di finale di Europa League. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon. I giallorossi giocheranno l’8 aprile in Olanda la ...