La Roma contro l’Ajax nei quarti di Europa League

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 marzo 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Laaffronteràaidi finale di. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon. I giallorossi giocheranno l’8 aprile in Olanda la gara d’andata, il 15 il ritorno all’Olimpico. In caso di passaggio del turno in semifinale la squadra di Fonseca affronterà la vincente della sfida tra il Granada e il Manchester United, formazioni che agli ottavi hanno eliminato rispettivamente Napoli e Milan. Arsenal-Slavia Praga e Dinamo Zagabria-Villarreal gli altri due. La finale si disputerà mercoledì 26 maggio alla Gdansk Arena di Danzica, in Polonia. Questo il quadro deie gli accoppiamenti delle semifinali (29 aprile e 6 maggio):DI FINALE Granada (ESP) – Manchester ...