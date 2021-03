La provincia di Siena vara il masterplan della mobilità dolce (Di venerdì 19 marzo 2021) La provincia di Siena ha approvato il masterplan della mobilità dolce, con il quale ha riconosciuto e georeferenziato 83 percorsi per un totale di 4836 km complessivi, dai più conosciuti come la Via Francigena, l’Eroica e strade bianche, sino a brevi itinerari adatti alle famiglie ma altrettanto significativi. “Un lavoro realizzato con i comuni e le associazioni del territorio” ha detto il presidente della provincia Silvio Franceschelli. “Costituirà lo strumento di pianificazione strategica per tutti coloro che, operatori pubblici e privati, intenderanno progettare infrastrutture ciclabili o valorizzare il proprio territorio o le proprie attività attraverso il cicloturismo”. In base al nuovo strumento sono stati identificate tre categorie di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 marzo 2021) Ladiha approvato il, con il quale ha riconosciuto e georeferenziato 83 percorsi per un totale di 4836 km complessivi, dai più conosciuti come la Via Francigena, l’Eroica e strade bianche, sino a brevi itinerari adatti alle famiglie ma altrettanto significativi. “Un lavoro realizzato con i comuni e le associazioni del territorio” ha detto il presidenteSilvio Franceschelli. “Costituirà lo strumento di pianificazione strategica per tutti coloro che, operatori pubblici e privati, intenderanno progettare infrastrutture ciclabili o valorizzare il proprio territorio o le proprie attività attraverso il cicloturismo”. In base al nuovo strumento sono stati identificate tre categorie di ...

