La Procura: «’Meglio morto che con un’altra’, così la fidanzata uccise Denis Bergamini» (Di venerdì 19 marzo 2021) Non si trattò né di suicidio né di incidente stradale. Denis Bergamini, centrocampista del Cosenza trovato morto il 18 novembre 1989 sotto le ruote di un camion su una statale calabra, fu ucciso dalla ex fidanzata. Per gelosia. E’ lei l’unica iscritta nel registro degli indagati. La Procura giudiziaria di Castrovillari ha ripercorso l’intera vicenda in un’informativa di 1700 pagine. La conclusione è che si trattò di un omicidio. Ne parla La Stampa. Lei, Isabella Internò, era gelosa, possessiva, ossessionata da quel ragazzo biondo. Nell’informativa è scritto nero su bianco: «Ricorreva a forme di controllo continue e asfissianti, tipo quella di nascondersi per spiare Denis quando rientrava a casa, di annusare i vestiti per accertarsi di eventuali profumi di altre donne, di sottoporlo a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Non si trattò né di suicidio né di incidente stradale., centrocampista del Cosenza trovatoil 18 novembre 1989 sotto le ruote di un camion su una statale calabra, fu ucciso dalla ex. Per gelosia. E’ lei l’unica iscritta nel registro degli indagati. Lagiudiziaria di Castrovillari ha ripercorso l’intera vicenda in un’informativa di 1700 pagine. La conclusione è che si trattò di un omicidio. Ne parla La Stampa. Lei, Isabella Internò, era gelosa, possessiva, ossessionata da quel ragazzo biondo. Nell’informativa è scritto nero su bianco: «Ricorreva a forme di controllo continue e asfissianti, tipo quella di nascondersi per spiarequando rientrava a casa, di annusare i vestiti per accertarsi di eventuali profumi di altre donne, di sottoporlo a ...

Advertising

zazoomblog : La Procura: «’Meglio morto che con un’altra’ così la fidanzata uccise Denis Bergamini» - #Procura: #«’Meglio… - napolista : La Procura: «’Meglio morto che con un’altra’, così la fidanzata uccise Denis Bergamini» Su La Stampa l’informativa… - peppesava : RT @Ragusanews: Poliziotto morto, Procura: 'Astrazeneca, per lui meglio altro vaccino' - Ragusanews : Poliziotto morto, Procura: 'Astrazeneca, per lui meglio altro vaccino' - MarcoMark1899 : @EDB19093037 @skskriniar @MatteoR2798 Ve ne mancavano 2, skriniar e bastoni. Se per 2 titolari non scendi in campo… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura ’Meglio Autovettura bloccata da motorino: è reato? La Legge per Tutti