La primavera addosso alle altezze reali

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 marzo 2021) Una rondine non farà primavera, è vero, ma un guardaroba di capi a tinte vivaci e squillanti sì. Un po’ come il blazer verde smeraldo firmato Zara, sfoderato proprio in queste ore da Kate Middleton per la sua apparizione video in occasione del St. Patrick Day. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=10r189r3Few