La preside più giovane d'Italia lascia la scuola: incarico di prestigio per l'irpina D'Onofrio

Tempo di lettura: < 1 minutoGesualdo (Av) – È stata la dirigente scolastica più giovane d'Italia, ora la 33enne di Gesualdo, Maria Luisa D'Onofrio, lascia la città di Sassuolo per iniziare un nuovo incarico a Roma, direttamente al Ministero dell'Istruzione. Diplomata al Liceo scientifico "Aeclanum" di Mirabella Eclano, ha continuato i suoi studi presso l'università di Suor Orsola Beninacasa di Napoli, laureandosi in Scienze della Formazione Primaria. Da settembre 2019 lavorava in Emilia Romagna ed era la più giovane preside d'Italia. "Nel pomeriggio di ieri – scrivono il sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani e l'assessore alla Pubblica Istruzione Corrado Ruini – abbiamo appreso che la dirigente scolastica Maria Luisa

