La nuova Alitalia sarà più snella e meno costosa Sarà anche competitiva?

(Di venerdì 19 marzo 2021) Per tornare a volaredeve diventare più piccola. È questo in estrema sintesi il piano del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, votato ieri a larga maggioranza in commissione trasporti della Camera, per far ripartire la compagnia di Stato.dipendenti,rotte,aerei nella flotta.sarebbe “temporaneamente” nazionalizzata al 100% con 3 miliardi (dopo i 12,6 sborsati in 45 anni tra riassetti, privatizzazioni intere o parziali e fallimenti) e con un piano industriale che prevede il passaggio diretto delle attività di volo alla newco Ita (solo 45 aerei). Una compagnia “leggera”, spiega Giorgetti, che secondo le prime indiscrezioni vedrebbe dai 5 ai 7 mila dipendenti in esubero sui 10mila in totale. Il vettore partirà senza manutenzione e handling (assistenza a ...