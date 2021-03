La NFL rinnova i diritti TV: accordi da 10 miliardi annui (Di venerdì 19 marzo 2021) La NFL ha rinnovato i diritti TV con i network partner CBS, Fox, NBC ed ESPN. L’accordo multimiliardario è stato raggiunto a partire dal 2023 e fino al 2033, con un occhio anche alle piattaforme online, come dimostra l’ingresso di Amazon Prime che trasmetterà il Thursday Night Football (trasmesso in precedenza da Fox). Questa la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) La NFL hato iTV con i network partner CBS, Fox, NBC ed ESPN. L’accordo multimiliardario è stato raggiunto a partire dal 2023 e fino al 2033, con un occhio anche alle piattaforme online, come dimostra l’ingresso di Amazon Prime che trasmetterà il Thursday Night Football (trasmesso in precedenza da Fox). Questa la L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie La NFL rinnova i diritti TV: accordi da 10 miliardi annui: La NFL ha rinnovato i diritti TV co… - Le_Nfl : Dal tag al contrattone: Leonard Williams rinnova con i Giants a 63 milioni per 3 stagioni, per 2 Zach Banner, Kelvi… - Le_Nfl : Staccano assegni a ripetizione i Jaguars, badando anche il giusto alle spese: rinnova Sidney Jones, l'ex tight-end… - Le_Nfl : I Giants lo hanno rescisso, i Ravens gli fanno un triennale da 22.5 milioni: Kevin Zeitler firma a Baltimore mentre… - ansacalciosport : Nfl: Tom Brady rinnova contratto con Tampa Bay. Giocherà un'altra stagione per cercare di conquistare 8/o titolo |… -