La Nasa è sempre più vicina al ritorno sulla Luna: chiusi con successo i test dei razzi Sls – Il video (Di venerdì 19 marzo 2021) La Nasa torna a fare sul serio per il ritorno sulla Luna. Allo Stennis Space Center di St. Louis Bay, nel Mississippi, è andato a buon fine il test del «razzo Sls più potente di sempre». La simulazione è iniziata alle 16:40 locali ed è durata appena otto minuti, sufficienti a generare oltre 1,6 milioni di libbre di spinta in meno di sette secondo. L’Sls è un tipo di razzo al centro dell’obiettivo dell’agenzia americana di riportare astronauti sulla Luna. Gli americani vorrebbero costruire il campo base del progetto Artemis entro dieci anni nell’area del Polo sud Lunare. «L’Sls è il razzo più potente mai costruito dalla Nasa. È un’incredibile impresa ingegneristica ed è l’unico razzo in grado di funzionare nelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Latorna a fare sul serio per il. Allo Stennis Space Center di St. Louis Bay, nel Mississippi, è andato a buon fine ildel «razzo Sls più potente di». La simulazione è iniziata alle 16:40 locali ed è durata appena otto minuti, sufficienti a generare oltre 1,6 milioni di libbre di spinta in meno di sette secondo. L’Sls è un tipo di razzo al centro dell’obiettivo dell’agenzia americana di riportare astronauti. Gli americani vorrebbero costruire il campo base del progetto Artemis entro dieci anni nell’area del Polo sudre. «L’Sls è il razzo più potente mai costruito dalla. È un’incredibile impresa ingegneristica ed è l’unico razzo in grado di funzionare nelle ...

Advertising

St4tlerWaldorf : @SaryOtto E vi lamentate sempre: ?????? - Sallyvan13 : @ondebluz @matteosalvinimi @VVezzali Certo.... sa che la Nasa ha sempre mentito e conoscono gli ??? E sa che la ter… - italskipper : @Blackrunner9 @SniperBoyMI @Ilsolito_In Naaaah ... un mestiere non s'improvvisa mai: ti stai solo adeguando alle nu… - MoonLuchy : @HoaraBorselli @14Adua grazia i suoi traguardi editoriali. Per me lei può anche commentare le riunioni della Nasa,… - glinguaglossa : -

Ultime Notizie dalla rete : Nasa sempre Non ci sono mai stati così tanti gemelli ... nella quale, probabilmente per ragioni genetiche, il tasso di nascite gemellari è da sempre più ... i due astronauti "da record" della Nasa, è solo una delle tante coppie di gemelli studiata dalla ...

Festa del papà 2021, i 10 migliori padri dei film ...Giudizio finale" (1998) Bruce Willis è l esperto di trivellazione petrolifera reclutato dalla NASA ...alla figlia Liv Taylor sulle note di I don't want to miss a thing degli Aerosmith commuove sempre. ...

La Nasa è sempre più vicina al ritorno sulla Luna: chiusi con successo i test dei razzi Sls – Il video Open Lisa Milani: Siamo in lotta e in crescita L’astrofisica del Goddard Space Flight Center: le donne che hanno avuto più successo devono avere carattere molto forte. E poi, anche se sai di essere competente, devi fare i conti con te stessa, con ...

NASA Perseverance ha avvistato il suo primo dust devil su Marte NASA Perseverance ha catturato le immagini del suo primo dust devil su Marte. Non è la prima volta in assoluto che questo fenomeno viene visto, ma è la prima volta per questo rover. Inoltre ci sono ul ...

... nella quale, probabilmente per ragioni genetiche, il tasso di nascite gemellari è dapiù ... i due astronauti "da record" della, è solo una delle tante coppie di gemelli studiata dalla ......Giudizio finale" (1998) Bruce Willis è l esperto di trivellazione petrolifera reclutato dalla...alla figlia Liv Taylor sulle note di I don't want to miss a thing degli Aerosmith commuove. ...L’astrofisica del Goddard Space Flight Center: le donne che hanno avuto più successo devono avere carattere molto forte. E poi, anche se sai di essere competente, devi fare i conti con te stessa, con ...NASA Perseverance ha catturato le immagini del suo primo dust devil su Marte. Non è la prima volta in assoluto che questo fenomeno viene visto, ma è la prima volta per questo rover. Inoltre ci sono ul ...