La moda canta l'opera (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono il soprano Anna Maria Sarra, il mezzosoprano Giuseppina Bridelli, il soprano Anna Corvino e la regista Stefania Panighini, che hanno dato vita al brand Ginger O' che vede protagoniste t-shirt, tutte ad edizione limitata, riservate agli appassionati della lirica e non solo. Di Olga Chieffi Indossare l'opera in un momento di chiusura, di silenzio e anche di angoscia, questa la felice idea di due soprano la nostra Anna Corvino, Anna Maria Sarra, unite al mezzosoprano Giuseppina Bridelli e alla regista Stefania Panighini, le quali hanno dato vita al brand Ginger O' che vede protagoniste T-shirt, tutte ad edizione limitata, riservate agli appassionati della lirica e non solo. La collezione lancio di Ginger Opera al momento racchiude ben cinque magliette, in cotone, e sono ispirate a frasi rimaste celebri del melodramma da "Bocca baciata non perde ventura, anzi ...

