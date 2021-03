La miracolosa guarigione di Monti: “Ho avuto il Covid, stavo malissimo: un anno fa sarei morto” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Ho fatto il Covid, a metà febbraio. Ora per fortuna sto bene, tutto è andato bene dopo qualche giorno di febbre molto alta. Da circa una settimana sono negativo e da qualche tempo ho finito i 21 giorni canonici della quarantena”. A rivelarlo è il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Mario Monti, che è intervenuto a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. Qualche giorno fa Monti aveva lanciato pesanti accuse alla Ue per i ritardi sul fronte dei vaccini. Monti, il Covid e la festa di compleanno Monti si è “confessato” nel giorno del suo compleanno, 78 anni. “Per fortuna – prosegue – non sono mai stato ricoverato per Covid. Mi fosse successo un anno fa sarei stato sicuro di morire, anche se poi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) “Ho fatto il, a metà febbraio. Ora per fortuna sto bene, tutto è andato bene dopo qualche giorno di febbre molto alta. Da circa una settimana sono negativo e da qualche tempo ho finito i 21 giorni canonici della quarantena”. A rivelarlo è il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio Mario, che è intervenuto a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. Qualche giorno faaveva lanciato pesanti accuse alla Ue per i ritardi sul fronte dei vaccini., ile la festa di complesi è “confessato” nel giorno del suo comple, 78 anni. “Per fortuna – prosegue – non sono mai stato ricoverato per. Mi fosse successo unfastato sicuro di morire, anche se poi ...

