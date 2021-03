La Maddalena esce dalla zona rossa dopo tre settimane (Di venerdì 19 marzo 2021) CAGLIARI – Dopo tre settimane, La Maddalena esce dalla zona rossa. Lo comunica il sindaco, Fabio Lai, con un video pubblicato su Facebook, nel quale il primo cittadino ha reso noti gli ultimi numeri sul contagio nell’isola, forniti dall’Igiene pubblica: “I guariti sono 21, i ricoverati scendono a quattro, i positivi sono ora 78, con un incremento di 11 nuovi casi- spiega il sindaco-. I positivi, sono tutti in quarantena e tracciati, un dato, questo, molto importante. Numeri alla mano i dati sono sotto l’indice previsto per continuare la zona rossa, pertanto da oggi La Maddalena entra in zona bianca”. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) CAGLIARI – Dopo tre settimane, La Maddalena esce dalla zona rossa. Lo comunica il sindaco, Fabio Lai, con un video pubblicato su Facebook, nel quale il primo cittadino ha reso noti gli ultimi numeri sul contagio nell’isola, forniti dall’Igiene pubblica: “I guariti sono 21, i ricoverati scendono a quattro, i positivi sono ora 78, con un incremento di 11 nuovi casi- spiega il sindaco-. I positivi, sono tutti in quarantena e tracciati, un dato, questo, molto importante. Numeri alla mano i dati sono sotto l’indice previsto per continuare la zona rossa, pertanto da oggi La Maddalena entra in zona bianca”.

