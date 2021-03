La Lombardia spera di tornare arancione, ma non sarà prima del 29 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Il monitoraggio di oggi, venerdì 19 marzo, dirà se la Lombardia, e con essa Bergamo e la provincia orobica, possono vedere un pochino allentate, se non subito, almeno per il 29 marzo, le restrizioni da Zona Rossa in attesa della nuova stretta nei giorni di Pasqua. Passata in rosso lunedì, la Lombardia deve attendere insieme Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia e Trento. Dall’ultima ordinanza emessa dal ministro della Salute devono infatti trascorrere due settimane. Per questo la data chiave è il 26 marzo. Se fra una settimana i dati del monitoraggio mostreranno un miglioramento le Regioni rosse potranno passare nella fascia più bassa e molti negozi e attività, compresi i parrucchieri e i centri estetici potrebbero riaprire (qui le regole in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Il monitoraggio di oggi, venerdì 19, dirà se la, e con essa Bergamo e la provincia orobica, possono vedere un pochino allentate, se non subito, almeno per il 29, le restrizioni da Zona Rossa in attesa della nuova stretta nei giorni di Pasqua. Passata in rosso lunedì, ladeve attendere insieme Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia e Trento. Dall’ultima ordinanza emessa dal ministro della Salute devono infatti trascorrere due settimane. Per questo la data chiave è il 26. Se fra una settimana i dati del monitoraggio mostreranno un miglioramento le Regioni rosse potranno passare nella fascia più bassa e molti negozi e attività, compresi i parrucchieri e i centri estetici potrebbero riaprire (qui le regole in ...

