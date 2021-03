La guerra in Siria è il simbolo dell’autolesionismo occidentale (Di venerdì 19 marzo 2021) di Roberto Iannuzzi* Mentre il Covid-19 ha cancellato dall’orizzonte mediatico ogni altra emergenza globale, le tensioni geopolitiche continuano a rappresentare un elemento chiave per comprendere l’evoluzione del mondo attuale. Molte di esse traggono origine da eventi passati, spesso mal conosciuti se non addirittura dimenticati. Fra questi spicca il conflitto Siriano, il cui decennale cade proprio in questi giorni. Il 15 marzo 2011, alcuni manifestanti scesero in piazza nella città vecchia di Damasco. Tre giorni dopo, le forze di sicurezza Siriane uccisero cinque dimostranti nella città meridionale di Deraa, dove le proteste erano scoppiate da due settimane. Era l’inizio di una rivolta rapidamente sfociata in un sanguinoso conflitto che avrebbe destabilizzato l’intero Medio Oriente, generando gravi tensioni fra le grandi potenze, Usa e Russia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) di Roberto Iannuzzi* Mentre il Covid-19 ha cancellato dall’orizzonte mediatico ogni altra emergenza globale, le tensioni geopolitiche continuano a rappresentare un elemento chiave per comprendere l’evoluzione del mondo attuale. Molte di esse traggono origine da eventi passati, spesso mal conosciuti se non addirittura dimenticati. Fra questi spicca il conflittono, il cui decennale cade proprio in questi giorni. Il 15 marzo 2011, alcuni manifestanti scesero in piazza nella città vecchia di Damasco. Tre giorni dopo, le forze di sicurezzane uccisero cinque dimostranti nella città meridionale di Deraa, dove le proteste erano scoppiate da due settimane. Era l’inizio di una rivolta rapidamente sfociata in un sanguinoso conflitto che avrebbe destabilizzato l’intero Medio Oriente, generando gravi tensioni fra le grandi potenze, Usa e Russia in ...

