La Finlandia sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca, in Francia siero solo per over 55 (Di venerdì 19 marzo 2021) Nonostante il via libera arrivato giovedì dall'Ema, parte dell'Europa non si fida del siero AstraZeneca. La Finlandia ha sospeso la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca. Nel nostro Paese, invece, dopo la sospensione in via precauzionale, sono già riprese le inoculazioni del vaccino di Oxford. Si prendono qualche altra ora Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Qui le vaccinazioni con il siero incriminato riprenderanno dopo il fine settimana. A Parigi invece è ripresa la vaccinazione con AstraZeneca ma viene raccomandato agli over 55.

