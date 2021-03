La Finlandia è il Paese più felice del mondo: Italia 25esima. Ecco gli Stati dove la ripresa dopo la pandemia è stata più veloce (Di venerdì 19 marzo 2021) Finlandia terra felice, Italia 25esima e nonostante il covid guadagna tre posizioni dallo scorso anno. È quanto risulta dalla classifica del World Happiness Report 2021, lo studio ogni anno redatto dal Gallup World Poll e supportato da varie organizzazioni, tra le quali, in Italia, la Fondazione Ernesto Illy e illycaffè. La ricerca redige annualmente la classifica dei Paesi più felici al mondo, e quest’anno si è trovata ad affrontare una sfida unica: analizzare gli effetti della pandemia sul benessere soggettivo delle persone. L’Italia e il Covid – Il posizionamento della Finlandia è da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, elemento che ha contribuito al benessere delle persone. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)terrae nonostante il covid guadagna tre posizioni dallo scorso anno. È quanto risulta dalla classifica del World Happiness Report 2021, lo studio ogni anno redatto dal Gallup World Poll e supportato da varie organizzazioni, tra le quali, in, la Fondazione Ernesto Illy e illycaffè. La ricerca redige annualmente la classifica dei Paesi più felici al, e quest’anno si è trovata ad affrontare una sfida unica: analizzare gli effetti dellasul benessere soggettivo delle persone. L’e il Covid – Il posizionamento dellaè da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, elemento che ha contribuito al benessere delle persone. ...

