La differenza tra il rischio Covid e il rischio vaccino spiegata (con un tweet) da Roberto Burioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Anche Roberto Burioni è intervenuto – e non poteva essere altrimenti – sul caso AstraZeneca. Lo ha fatto con diversi post su Facebook pubblicati prima e dopo la decisione dell'Agenzia europea del farmaco di dare il via libera al vaccino di Oxford, giudicandolo "sicuro ed efficace". Ma è a Twitter che il virologo e fondatore di "Medical Facts" ha affidato il pensiero che ha fatto più discutere, attraverso un tweet in breve diventato virale nel quale Burioni prendeva una posizione chiara sul tema: "Io ho 58 anni e sto bene (corna)" ha scritto. "Se prendo Covid-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vaccino con AstraZeneca ho un rischio (incerto) di sviluppare una trombosi cerebrale ...

