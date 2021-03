La difesa di Alberto Gerli: "Previsioni sbagliate su Covid? Come tanti altri" (Di venerdì 19 marzo 2021) “Io vicino alla Lega? Se fosse così starei ancora nel Cts. Non ho collegamenti politici, accademici o d’altro genere. Ed è questo, oltre alla giovane età, che ho pagato”. Così l’ingegner Alberto Giovanni Gerli a La Stampa, dopo aver rinunciato alla nomina nel Cts dopo appena 48 per le polemiche sulle sue Previsioni (errate) sul Covid-19. E sulle quali prova a difendersi: “A chi non è successo nell’ultimo anno?”, si chiede. “La mia bestia nera è un ricercatore dell’Ispi, Matteo Villa, che mi fa le pulci mentre io provo a dare una mano”, ammette. “Sono stato ottimista, ma la variante inglese qui è arrivata dopo. Anche a febbraio ho elaborato dei dati incerti sulla crescita del contagio: sono troppo problematico per piacere ai massimalisti”, dice l’ingegnere parlando della sua previsione di riaprire tutto a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Io vicino alla Lega? Se fosse così starei ancora nel Cts. Non ho collegamenti politici, accademici o d’altro genere. Ed è questo, oltre alla giovane età, che ho pagato”. Così l’ingegnerGiovannia La Stampa, dopo aver rinunciato alla nomina nel Cts dopo appena 48 per le polemiche sulle sue(errate) sul-19. E sulle quali prova a difendersi: “A chi non è successo nell’ultimo anno?”, si chiede. “La mia bestia nera è un ricercatore dell’Ispi, Matteo Villa, che mi fa le pulci mentre io provo a dare una mano”, ammette. “Sono stato ottimista, ma la variante inglese qui è arrivata dopo. Anche a febbraio ho elaborato dei dati incerti sulla crescita del contagio: sono troppo problematico per piacere ai massimalisti”, dice l’ingegnere parlando della sua previsione di riaprire tutto a ...

Udinese - Lazio, le probabili formazioni Sarà difficile contro una squadra che non prende gol in difesa da quattro match consecutivi in casa. Gotti LAZIO (3 - 5 - 2) : Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, ...

