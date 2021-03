La Danimarca vuole cambiare la demografia delle periferie (Di venerdì 19 marzo 2021) Il governo propone di ridurre la presenza di persone «non occidentali» in quelli che attualmente definisce «ghetti» Leggi su ilpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Il governo propone di ridurre la presenza di persone «non occidentali» in quelli che attualmente definisce «ghetti»

Advertising

Gazzetta_it : #Covid @Inter, i nazionali non partono. Ma la #Croazia vuole #Brozovic e #Perisic - Misalu1 : RT @ilpost: La Danimarca vuole cambiare la demografia delle periferie - ilpost : La Danimarca vuole cambiare la demografia delle periferie - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Covid @Inter, i nazionali non partono. Ma la #Croazia vuole #Brozovic e #Perisic - Dalla_SerieA : Inter, la Croazia vuole Brozovic e Perisic, Danimarca in contatto con Eriksen - -