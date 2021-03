LA CULTURA OGGI LA GRANDE MOSTRA ELIO CIOL P3 (Di venerdì 19 marzo 2021) La CULTURA OGGI: La GRANDE MOSTRA “ respiri di Viaggio “ allestita a Casarsa della Delizia è dedicata all’opera del fotografo ELIO CIOL, le cui opere sono esposte nei principali musei di tutto il mondo. Siamo andati a vedere la MOSTRA e a farci da guida proprio l’artista. Leggi su udine20 (Di venerdì 19 marzo 2021) La: La“ respiri di Viaggio “ allestita a Casarsa della Delizia è dedicata all’opera del fotografo, le cui opere sono esposte nei principali musei di tutto il mondo. Siamo andati a vedere lae a farci da guida proprio l’artista.

Advertising

MiC_Italia : Oggi è la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del #COVID19, le bandiere del Ministero della Cultura sono a… - marcodimaio : Il Bonus #18App introdotto dal #GovernoRenzi è stato rifinanziato anche per i nuovi maggiorenni. Nel 2015 pensammo… - Agenzia_Ansa : Giorgio Forattini taglia oggi il traguardo dei 90 anni. Dalla sua casa di Milano racconta all'#ANSA il lavoro tracc… - PorellaOfficial : RT @robertosaviano: In 'Baudelaire è vivo' @GiuntiEditore Giuseppe Montesano ci mostra un Baudelaire inedito, che nei suoi scritti sembra a… - Carmela_oltre : RT @robertosaviano: In 'Baudelaire è vivo' @GiuntiEditore Giuseppe Montesano ci mostra un Baudelaire inedito, che nei suoi scritti sembra a… -