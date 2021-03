La confessione di Vasco | “Come padre forse sono una frana”

(Di venerdì 19 marzo 2021) "Essere figlio diRossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso.non so...un po' una". In una quasi inedita versione diRossi posta sui suoi canali social un commento in occasione della Festa del Papà, che si tramuta in un auspicio nei confronti dei suoi figli."Vorrei che i miei figli - continua il Kom - dalla mia storia imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si posseguire i sogni, cercare di realizzarli. Se ci credi veramente devi metterci tutto l'impegno, non puoi farlo per gioco o per divertimento, devi dedicare tutta la vita al tuo sogno... la gente va sulla luna. Tu puoi essere quello che davvero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : confessione Vasco

Liberoquotidiano.it

Questo il posto, scritto su Instagram, da parte diRossi dedicato ai propri figli nel giorno della festa del Papà. "Bevuto troppo whisky". Porro, connon è finita: "psicopatico povero ...... da ieri " dopo laestortagli da Fiorello " "Patato" per tutti non soltanto per la moglie Giovanna Civitillo. Tante battute, gag e istrionerie " tra cui il presunto inedito diRossi ...“Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non so… forse sono un po’ una frana”. In una quasi inedita versione di p ...SANREMO (ITALPRESS) – I palloncini sulle sedie colorate e il valletto munito di guanti per la consegna dei fiori sono i primi aggiustamenti della seconda serata del 71° Festival di Sanremo dedicata al ...