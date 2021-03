La conferenza stampa di Draghi, oggi: «Più soldi a tutti e più velocemente» (Di venerdì 19 marzo 2021) Il premier Mario Draghi oggi ha tenuto la prima conferenza stampa da quando si è insediato a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dl sostegni e fare il punto sulla campagna vaccinale dopo il caso Astrazeneca Leggi su corriere (Di venerdì 19 marzo 2021) Il premier Marioha tenuto la primada quando si è insediato a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dl sostegni e fare il punto sulla campagna vaccinale dopo il caso Astrazeneca

Advertising

RobertoBurioni : Per la cronaca EMA non ha mai raccomandato di interrompere la vaccinazione con AstraZeneca, anzi nella conferenza s… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa #DecretoSostegni, Draghi: questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi - Palazzo_Chigi : Questo pomeriggio, al termine del Consiglio dei Ministri, il Presidente Mario Draghi terrà una conferenza stampa co… - leonetonia : RT @lucioalessio: In conferenza stampa #Draghi invita i partiti a mitigare le rispettive “posizioni identitarie”. Lo fa con garbo e...tono… - Pensiero0 : Il bene del paese, prima di tutto. #grazieDraghi #grazieRenzi ••• ?? Conferenza stampa #Draghi.… -