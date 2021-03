La Campania resta rossa | la Sardegna passa da bianca ad arancione

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il venerdì è il giorno della verità per conoscere di che colore saranno le regioni nella settimana successiva. Il Corriere della Sera anticipa le decisioni prese dal Ministero della Salute insieme al Comitato Tecnico-Scientifico. Le regionite in rosso una settimana fa devono attendere. Per Lombardia, Lazio,, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Marche, Puglia e Trento la data chiave è il 26 marzo.e Molise diventano arancioni. In base ai dati pubblicati oggi, l’Rt nazionale è stabile, a 1,16. La Lombardia continua a sperare di entrare in zonadalla prossima settimana: l’Rt è sceso da 1,30 a 1,16 — un dato da zona. L'articolo ilNapolista.