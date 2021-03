La Camera di commercio Italiana per l’Ucraina lancia Agritaly 2021: contributi a fondo perduto per l’export (Di venerdì 19 marzo 2021) La Camera di commercio Italiana per l’Ucraina lancia Agritaly Ucraina 2021, “programma che prevede – si legge in una nota – la formazione di una piattaforma operativa che si occuperà di promozione, vendita ed esportazione di prodotti proposti dalle aziende appartenenti al settore Agricoltura&Allevamento”. “Il progetto – continua la nota – nasce con l’ambizione di realizzare una struttura per l’esportazione e distribuzione di prodotti, attrezzature e servizi”.La piattaforma sarà controllata direttamente dalle aziende produttrici italiane che aderiranno alla Sezione Consortile “Agritaly” coordinata dall’Ente Camerale. Ogni azienda produttiva Italiana potrà disporre di una vera e propria sede di vendita estera, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) LadiperUcraina, “programma che prevede – si legge in una nota – la formazione di una piattaforma operativa che si occuperà di promozione, vendita ed esportazione di prodotti proposti dalle aziende appartenenti al settore Agricoltura&Allevamento”. “Il progetto – continua la nota – nasce con l’ambizione di realizzare una struttura per l’esportazione e distribuzione di prodotti, attrezzature e servizi”.La piattaforma sarà controllata direttamente dalle aziende produttrici italiane che aderiranno alla Sezione Consortile “” coordinata dall’Entele. Ogni azienda produttivapotrà disporre di una vera e propria sede di vendita estera, ...

