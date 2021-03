La buona notizia di Bonomi | ' Ci sono settemila aziende disponibili per la campagna vaccini'

Advertising

lucianonobili : “Se a guidare il Paese c’è #Draghi e non Casalino, se a gestire vaccini c'è un servitore dello Stato come il genera… - FBiasin : #Inter, tutti negativi i tamponi eseguiti sul gruppo squadra. Una buona notizia. - TeresaBellanova : È arrivata la conferma dall'#EMA: il vaccino #Astrazeneca è sicuro ed efficace. Una buona notizia e ancora una volt… - polly_epc : La buona notizia è che: è incinta! ????#uominiedonne - MarcoLorux : RT @FBiasin: #Inter, tutti negativi i tamponi eseguiti sul gruppo squadra. Una buona notizia. -

Ultime Notizie dalla rete : buona notizia

IdeaWebTv

Il numero uno dell'associazione degli industriali Carlo Bonomi ha riferito che ci sono 7mila imprese che hanno aderito alla campagna di Confindustria mettendo a disposizione i loro siti per ...Laè che questo Covid pass dovrebbe essere gratuito per i cittadini dell'Ue, anche se ottenerlo in realtà potrebbe avere un costo per chi ad esempio decida di sottoporsi al tampone che ...Il numero uno dell'associazione degli industriali Carlo Bonomi ha riferito che ci sono 7mila imprese che hanno aderito alla campagna di Confindustria mettendo a disposizione i loro siti per collaborar ...La Juventus ha comunicato sul suo sito la notizia. Il centrocampista torna a disposizione di Pirlo già per Juventus-Benevento ...