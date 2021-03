La bufala del piano vaccinale in Lombardia che in realtà è quello della Puglia (Di venerdì 19 marzo 2021) Se Milano avèsse lu màre, fosse na piccola Bbàre. E invece, le chat di WhatsApp in Lombardia sono rovente per un calendario vaccinale che riguarda proprio la regione Puglia. Nonostante la smentita della regione, con tanto di post di debunking sulla propria pagina Facebook Lombardia Notizie Online, si continua a fare confusione sul piano vaccinale della regione del nord Italia, che per diverso tempo è stato l’epicentro del coronavirus in tutta Europa. LEGGI ANCHE > La bufala nella catena su WhatsApp sul Fenomeno ADE, i vaccini e il rischio infarto bufala piano vaccinale in Lombardia, non è come sembra Come segnalato da Bufale.net, sulle chat di WhatsApp sta ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Se Milano avèsse lu màre, fosse na piccola Bbàre. E invece, le chat di WhatsApp insono rovente per un calendarioche riguarda proprio la regione. Nonostante la smentitaregione, con tanto di post di debunking sulla propria pagina FacebookNotizie Online, si continua a fare confusione sulregione del nord Italia, che per diverso tempo è stato l’epicentro del coronavirus in tutta Europa. LEGGI ANCHE > Lanella catena su WhatsApp sul Fenomeno ADE, i vaccini e il rischio infartoin, non è come sembra Come segnalato da Bufale.net, sulle chat di WhatsApp sta ...

