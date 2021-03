Khabib abbandona la cintura | fissato il match per eleggere il nuovo campione dei pesi leggeri

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Adesso è ufficiale:Nurmagomedov si ritira el’ambitadei. La UFC non ha perso tempo e ha già ufficializzato ilperildei. Quasi ufficiale anche la data per il ritorno nell’ottagono di Conor McGregor per il recontro Dustin Poirier. Ma non finisce qui perché sono tante altre le notizie dal mondo UFC degli ultimi giorni e delle ultime ore. Ultima tra tutte, il drammatico svenimento della fighter lituana Julija Stoliarenko, in occasione del weigh in per l’evento UFC on ESPN 21 previsto per questo fine settimana. La causa? Molto probabilmente per problemi derivanti da un eccessivo “taglio del ...