Kayla Trillgore | “Morfina? Ho voluto raccontare una cosa molto personale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021)è una giovane artista dal sangue metà rumeno e metà arabo, che cresce in Italia e si appassiona alla musica e alla scrittura. “” è il suo nuovo singolo, un brano intimo,e che racconta di esperienze vissute in prima persona dalla cantautrice: “Mi sono trovata faccia a faccia con la morte e non è facile dimenticarsi il suo volto“. Una canzoneparticolare, ma da ascoltare con grande interesse e che vede all’interno tante influenze musicali. In anteprima ecco la nostra intervista. Questa la nostra intervista alla giovane cantautriceMM: Ciao, come stai e come stai vivendo questo periodo di forte incertezza? KT: «Ciao! Senza considerare la ciclotimia in realtà stranamente bene, mi sento ...